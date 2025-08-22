Kızılay'dan Nevşehir'e Mobil Mutfak Hizmeti

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, olası afet durumlarında kullanılmak üzere günlük 3 bin kişiye yemek dağıtma kapasiteli mobil mutfağın hizmete alındığını söyledi.

Civelek, AA muhabirine, mobil mutfakların doğal afetlerde vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazır tutulduğunu belirtti.

İlk olarak bugün cuma namazı çıkışında vatandaşlara kumanya dağıttıklarını ifade eden Civelek, şunları kaydetti:

"Kızılay olarak 81 ilde 81 aşevi hedefiyle yola çıktık. 46'ncı aşevimizi Nevşehir'de açtık. Her gün 17 köy ve 9 beldede hizmet verirken, il merkezinde ise 20 mahallede evinde yemek yapamayan yaşlı ve engellilere özellikle de tek başına yaşayan yaşlılarımızın hanelerine 3 ayrı aracımızla yemek ulaştırıyoruz. Böylelikle aşevlerimizle her gün Nevşehir'de yaklaşık 500 kişinin evine yemek ulaştırıyoruz. Mobil mutfaklarımızla ise orman yangınları, depremler gibi doğal afetlerde güvenlik güçlerine ve vatandaşlarımıza yerinde beslenme hizmeti vermek için bu mobil aşevi bağışını aldık. Türkiye genelinde 26 mobil tırımız var, 27'nci mobil tırımızı ise böylelikle afet filomuza dahil ettik."

Civelek, bağışçı aileye de teşekkür etti.