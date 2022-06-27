Kızılay'dan LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere nakdi destek - Haberler

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Kızılay'dan LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere nakdi destek

AA - Fahrettin Turğut - Güncel
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Kızılay'dan LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere nakdi destek

Batman'ın Sason ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sağlayacak 20 öğrenciye nakdi destek sunulacak.

Batman'ın Sason ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sağlayacak 20 öğrenciye nakdi destek sunulacak.

Türk Kızılay Sason Şube Başkanı Kazım Tiryaki, başarılı öğrencilere eğitim desteği sunacaklarını belirtti.

Tiryaki, "2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan LGS ve YKS sınavlarında ilk 10'a girecek olan 20 öğrenciye 500'er lira nakdi yardımda bulunacağız. Bu sayede öğrencileri tebrik ederken başarıyı da teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Tiryaki, bu sıralamaya giren öğrencileri Kızılay Sason Şubesine beklediklerini söyledi.

AA / Fahrettin Turğut - Güncel

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