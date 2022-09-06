Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Güncel Haberler Türk Kızılay Baskil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine destek sundu. Türk Kızılay Baskil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine destek sundu. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle, Baskil ilçesinde 250 aileye giysi, gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı. Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan, Türk Kızılay Baskil Giyim Mağazası ve Sosyal Market ile ilçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere destek sunduklarını belirtti. Kaplan, yardımların temininde destek sunan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya ve gönüllülere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaplan Hisarcık Kızılay Baskil Güncel Haberler

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