Kızılay'dan Havza MYO'da Kan Bağışı Çalışması

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Meslek Yüksek Okulunda kan bağışı alındı.

Havza Meslek Yüksekokulu, Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi işbirliği ile yapılan kan bağışı çalışması 3 gün sürecek.

Çalışma kapsamında okul amfisinde Samsun Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özcan Güler tarafından Havza MYO öğrencilerine yönelik kan bağışı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Genç Kızılay tarafından okulda açılan stant ile öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı ve gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu yapılan faaliyet ile hem Kızılay'ın kan stoklarının tamamlanmasına yönelik katkı sağlandığını hem de Havza MYO'da gönüllü kazanımı çalışması yapıldığını belirterek, "Çalışmamızın ilk gününde standımıza ve kan bağışına olan ilgi bizi mutlu etti. Kan bağışı çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kan bağışında bulunan gençlere Kızılay logolu kupa hediye edildi.