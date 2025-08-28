Kızılay'dan 3 Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, 'İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol' kampanyası ile 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştırdı. Gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan okul çantaları, ilçe şubelerine teslim edilerek öğrencilere gönderildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" kampanyası kapsamında 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştırdı.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kırtasiye malzemeleri, gönüllüler tarafından okul çantalarına yerleştirildi. Çantalar, ilçe şubelerine teslim edilerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere gönderildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, kampanyanın hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirildiğini belirterek destek çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci de çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederek kampanyaya katılım daveti yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
