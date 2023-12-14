Kızılay Çocuk Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Türk Kızılay'ı ve Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kızılay Çocuk Üniversitesi projesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çubuk'ta bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki başarılı öğrenciler arasından seçilen ve 3 gün boyunca üniversitede çeşitli eğitim programlarına katıldıktan sonra mezun olan öğrencilerin katıldığı kep töreni programı, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Yılmaz, projenin 2019'da başladığını, o günden bugüne yaklaşık 60 üniversite işbirliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin Kızılay gönüllülerinin sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Biz Kızılay olarak özellikle sizin gibi gençlerle yaptığımız projeleri çok fazla önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü biz sonuçta bu dünyayı size emanet edeceğiz, siz bizim geleceğimizsiniz. Kızılay ailesinin artık sizin için her şeyi yapmaya hazır, kocaman bir aile olarak arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok başarılı, çok mutlu, çok güzel günlerin beklediğini biliyorum, ümit ediyorum, dua ediyorum." diye konuştu.

Rektör Köseoğlu ise "Malumunuz üniversitelerin temel fonksiyonları eğitim, araştırma, topluma katkı ve bilgiyi yaymaktır. Bu anlamda da üniversitemizin fonksiyonuna uygun bir faaliyette bulunmaktan dolayı ne kadar çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Kızılay'ı ve üniversiteyi tebrik ettiğini belirterek, "Biz belediye olarak her zaman Kızılayın yanındayız. Birçok mezuniyet törenine katıldım ama böyle renkli ve güzel bir ortamı ilk defa yaşıyorum." dedi.

Programa katılan 30 öğrenciye mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verdi.