Bitlis'te Türk Kızılay gönüllüleri köyleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, köy köy dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve nakdi yardım ulaştırıyor, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Kızılay gönüllüleri, kentte ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerle yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kilometrelerce yol kat ederek ulaştıkları köylerde, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret eden gönüllüler, taleplerini dinleyerek gıda kolilerini teslim ediyor, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerle bir araya gelerek onlara destek oluyor.

Merkeze bağlı Aşağı Karaboy, Yaygın, Kömüryakan ve Konuksayar köylerine giden gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı, yaşlılarla sohbet etti, çocuklara balon hediye ederek oyunlar oynadı.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, 2025'te kent genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi, 1500 aileye ise nakdi yardım ulaştırdı.

"İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz"

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine, hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle kış mevsiminde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların gönüllerine dokunarak sevinçlerine ortak olduklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Ahlat'tan Mutki'ye, Adilcevaz'dan Hizan'a ve Güroymak'a kadar tüm ilçelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin hanelerini ziyaret ederek gıda kolileri, kıyafet ve çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Son dönemde köylerimizde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Teyzelerimizin, amcalarımızın kapılarını tek tek çaldık, kendileriyle hasbihal ettik, dualarını aldık ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Köylerde muhtarlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gıda kolisi ve giyim yardımlarımızı gönüllülerimizle teslim ettik. Özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlere önem veriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olma gayretindeyiz."

"Herkese yardım ediyorlar"

Kızılay gönüllüsü ve Bitlis Eren Üniversitesi Anestezi Programı öğrencisi 20 yaşındaki Rümeysa Bulut ise daha önce bireysel yardımlar yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını fark ettiğini dile getirdi.

Bu nedenle bir kurumun çatısı altında gönüllü olarak çalışmanın daha faydalı olacağına karar verdiğini anlatan Bulut, "Her eve ışık olan ve herkes tarafından bilinen Türk Kızılayı tercih ettim. Kan bağışı araçlarında görev alıyor, gıda kolileri, öğrencilere kitap, çanta ve mont dağıtıyoruz. Ayrıca okul boyamaları gibi etkinliklerde yer alıyoruz. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Yaygın köyünde yaşayan Mehmet Şirin Eybek ise Kızılayın ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağladığını dile getirerek, "Kızılaydan Allah razı olsun. Yaşlılara, öğrencilere, okullara ve ihtiyaç sahibi herkese yardım ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.