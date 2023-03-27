Kızılay Başkanı Kınık: Sonuçta çadırlar ihtiyaç sahipleri için kuruldu
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KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Ahbap Derneği'ne çadır satılmasına ilişkin, "İşlem benim haberim olmadan yapıldı.
KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Ahbap Derneği'ne çadır satılmasına ilişkin, "İşlem benim haberim olmadan yapıldı. Bana sorsalardı, 'Ahbap'a göndermeyin. Bizim lojistiğimiz var, bunu kendimiz götürürüz' derdik; ama sormamışlar. Ama sonuçta o çadırlar bölgeye götürülerek ihtiyaç sahipleri için kurulmuştur" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. ?Komisyonda, Türk Kızılay Derneği ile Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Sağlık Yatırımları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri sunumlarını gerçekleştirdi.'GÖNÜLLÜLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞTİR'Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin olduğu ilk andan itibaren Kızılay'a bağlı ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, "Saatler içerisinde depremden etkilenmiş olan bütün illerde il kriz komuta kontrol merkezleri ve hizmet kümeleriyle beraber devreye alınmış ve akabinde de ilçeler düzeyinde teşkilatlanma sonrasındaki günler içerisinde tamamlanmıştır. Sahada 2 bin 106 personel 49 bin 107 gönüllü ile gerek afet bölgesinde gerekse afet bölgesi dışına tahliye edilmiş olan afetzedelere 71 ilimizde hizmet etmek üzere gönüllülerimiz seferber edilmiştir" dedi.'2,5 MİLYON İNSANA BESLENME HİZMETİ SUNULMAKTA'Kızılay'ın deprem bölgesindeki beslenme faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kınık, "72 ilçede 1300 farklı lokasyonda dağıtımlarımız devam etmekte. Günlük ortalama 2,5 milyon insana günde 3 öğün yemek, beslenme hizmeti sunulmakta. Şu ana kadar yaklaşık 207 milyon öğün sıcak yemek, 17 milyon tabak çorba, ekmek, ikramlık malzemeler ve su gibi temel besin, beslenme ve gıda desteği sağlandı. Ramazan boyunca da 3 öğüne ek olarak bir de sahur eklendi, dolayısıyla 4 öğün olarak günlük mutfaklarımız beslenme hizmeti sunmaya devam ediyor" diye konuştu.'130 BİN ÇADIR SEVK ETTİK'Kınık, depremin olduğu 6 Şubat'tan bu yana sadece Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) için çadır ürettiklerini söyleyerek, "130 bin 271 çadırı, 474 bin 249 battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı ve yaklaşık 10 bin yatağı bölgeye sevk ettik. Çadır fabrikamız günlük 1200 afet çadır üretme kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürmekte. Son iki yılda 51 bin 480 çadırı AFAD'a teslim ettik" ifadelerini kullandı.'YAKLAŞIK 6 MİLYAR TÜRK LİRASI BAĞIŞ KIZILAY'A GEÇTİ''Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen yaklaşık 919 milyon lira bağışın 565 milyon lirasının Kızılay hesaplarına geçtiğini bildiren Kınık, "6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 6 milyar Türk Lirası kadar bir bağış Kızılay'a ayni ve nakdi olarak geçti. Bu noktada şu ana kadar 5 milyar 530 milyon 163 bin liralık bir kaynağı halihazırda harcadık ve deprem bölgesine aktardık, aktarımı devam ediyor" dedi.'BENİM HABERİM OLMADAN İŞLEM YAPILDI'
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in Ahbap Derneği'nin Kızılay'dan parayla çadır satın almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kınık, çadır satışının 10 Şubat'ta yapıldığını belirterek, "Bundan ne Ahbap Derneği başkanının ne de benim haberim vardı. Dolayısıyla işlem benim haberim olmadan yapıldı. Kamuoyunda oluşan vicdani yaralanma şu sebeple oluştu; Kızılay'a ait bir iştirakin, Ahbap Derneği'ne çadır alsın diye bağışlanmış paraları Ahbap Derneği'nin çadır almak için tedarik etmesi noktasında, dünyanın en büyük afet çadırı üretme kapasitesine sahip olan Kızılay cemiyetine dönmüştür. Ahbap Derneği bunu şirketten talep ettiğinde, AFAD'a teslim edeceğini düşündüğü ve şartlı bağış kaynağı elinde olduğu için bu arkadaşlarımız istişare kurmuşlar. Bana sorsalardı, 'Ahbap'a göndermeyin. Bizim lojistiğimiz var, bunu kendimiz götürürüz' derdik; ama sormamışlar. Ama sonuçta o çadırlar bölgeye götürülerek ihtiyaç sahipleri için kurulmuştur" diye konuştu.