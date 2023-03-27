Kızılay Başkanı Kınık: Sonuçta çadırlar ihtiyaç sahipleri için kuruldu

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Ahbap Derneği'ne çadır satılmasına ilişkin, "İşlem benim haberim olmadan yapıldı. Bana sorsalardı, 'Ahbap'a göndermeyin. Bizim lojistiğimiz var, bunu kendimiz götürürüz' derdik; ama sormamışlar. Ama sonuçta o çadırlar bölgeye götürülerek ihtiyaç sahipleri için kurulmuştur" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. ?Komisyonda, Türk Kızılay Derneği ile Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Sağlık Yatırımları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri sunumlarını gerçekleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in Ahbap Derneği'nin Kızılay'dan parayla çadır satın almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kınık, çadır satışının 10 Şubat'ta yapıldığını belirterek, "Bundan ne Ahbap Derneği başkanının ne de benim haberim vardı. Dolayısıyla işlem benim haberim olmadan yapıldı. Kamuoyunda oluşan vicdani yaralanma şu sebeple oluştu; Kızılay'a ait bir iştirakin, Ahbap Derneği'ne çadır alsın diye bağışlanmış paraları Ahbap Derneği'nin çadır almak için tedarik etmesi noktasında, dünyanın en büyük afet çadırı üretme kapasitesine sahip olan Kızılay cemiyetine dönmüştür. Ahbap Derneği bunu şirketten talep ettiğinde, AFAD'a teslim edeceğini düşündüğü ve şartlı bağış kaynağı elinde olduğu için bu arkadaşlarımız istişare kurmuşlar. Bana sorsalardı, 'Ahbap'a göndermeyin. Bizim lojistiğimiz var, bunu kendimiz götürürüz' derdik; ama sormamışlar. Ama sonuçta o çadırlar bölgeye götürülerek ihtiyaç sahipleri için kurulmuştur" diye konuştu.