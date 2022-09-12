Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Pakistan'daki yardım çalışmalarını inceledi Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selden etkilenen Pakistan'da devam eden yardım çalışmalarını inceledi.

Türk Kızılayın açıklamasına göre, Pakistan'da sel felaketinden en çok etkilenen Belucistan şehrine demir yoluyla 100 tonluk, kara yoluyla da 25 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Sel bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları inceleyen Kınık, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sel bölgesinde yaşayanların, sel sularını içme suyu olarak kullanmak zorunda kaldığını, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıkların yayıldığını belirtti.

Kınık, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirerek, "İlk etapta yiyecek, temiz içme suyu, barınma, sağlık ihtiyaçları var. Şu an gerçekten dünyadan uzatılan yardımlar yok mesabesinde denilebilir. Buradaki yardımlarımızı arttırmak durumundayız." ifadesini kullandı.