Kızılay bağışçılarından depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye destek gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye destek gönderildi. Kızılay bağışçıları kimisi kumbarasını vererek kimisi alyansını bağışlayarak kimisi de kendisine verilen hijyen yardımını göndererek, depremzedelere destek oldu.

Minik hayırseverlerden Abdullah Çakır akıllı saat almak, Elif Çakır ise oyuncak almak için para biriktirdiği kumbaralarını depremden etkilenen yaşıtlarının ihtiyaçlarından dolayı Kızılay'a bağışladı. Öte yandan minik bağışçı Melike Hifa Kartal ise ailesinin deprem bölgesine göndermek için hazırladığı kolinin içerisine kendi oyuncağını koyarak bir mektup eşliğinde gönderdi.

BİSİKLET YERİNE DESTEK OLMAYI SEÇTİ

Uzun zamandır bisiklet almak için biriktirdiği harçlıklarını hiç düşünmeden depremden etkilenen kardeşlerine göndermek isteyen 4. sınıf öğrencisi Mikail Doğan ise kumbarasını Kızılay'a bağışladı. Minik Necmettin Avcı ise su bidonuna doldurduğu bozuk paraları depremzedelere ulaştırılmak için Kızılay'ın Ankara'daki Genel Merkezine getirdi. Öte yandan Miraç Kandili'nde kandil harçlığı toplayan minik bir hayırsever, topladığı paraları Kızılay'a bağışladı.

Hayırseverler, Türkiye'nin farklı yerlerindeki Kızılay şubelerine de başvuruyor. Maddi durumu iyi olmadığı için 500 TL hijyen yardımı alan ihtiyaç sahibi bir hayırsever, deprem bölgesindeki vatandaşların daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek aldığı hijyen yardımını bağışladı.

YAŞLI ÇİFT ALYANSINI BAĞIŞLADI

Depremin 11. gününde yaşlı çift, Kızılay Melikgazi Şubesinin kapısını çaldı ve "Varımız yoğumuz bu" diyerek Kızılay çalışanına bir mendil içinde 1 çift küpe ve yaşlı çiftin evlenirken aldıkları alyanslarını uzattılar. Bir başka hayırsever kadın bağışçı ise sahip olduğu tek mal varlığı olan yüzüğünü bağışlayarak depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oldu.