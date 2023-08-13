Kızılay Ağrı Şubesi İhtiyaç Sahibi Yaşlı Kadınlara Un Desteği Sağladı

Kızılay Ağrı Şubesi, il merkezindeki iki mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı kadınlara un desteğinde bulundu. Şube Başkanı Orhan Tatlı, hayırseverlerin bağışladığı parayla aldığı unları, ekmek yapmak isteyen iki yaşlı kadına teslim etti. Tatlı, neneleri ziyaret ederek onların mutluluğunu paylaştıklarını ve Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirtti.

Kızılay Ağrı Şubesi, il merkezindeki iki mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı kadınlara un desteğinde bulundu.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, hayırseverlerin bağışladığı parayla aldığı unları, kendi ekmeklerini pişirmek isteyen iki yaşlı kadına teslim etti.

Tatlı, yaptığı açıklamada, Yüzüncü Yıl ve Kazım Karabekir mahallerinde ikamet eden neneleri ziyaret ettiklerini belirtti.

"Kapılarının önünde yaktıkları tandırda kendi ekmeklerini pişirecekler. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız." diyen Tatlı, bağışçılara da teşekkür etti. - AĞRI