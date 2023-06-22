Kızılay'a ait dairede kiracı ile yöneticiler arasında tartışma: Polis havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı

Şanlıurfa'da, mülkiyeti Kızılay'a ait apartman dairesinde sözleşmesi dolan kiracı ile evi boşaltması için uyarıda bulunan kurum yöneticileri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bazı daire sahiplerinin de daihl olmasıyla sokağa taşan kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mülkiyeti Kızılay'a ait olan daire adı açıklanmayan bir kişiye kiralandı. 20 Haziran'da kira sözleşmesi dolan kişinin evi boşaltması için Kızılay yöneticileri uyarıda bulundu. Ancak Kızılay yöneticileri ile kiracı arasında çıkan tartışma, binadaki diğer daire sahiplerinin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü. Arbede sokağa taşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı.

"22.06.2023 günü ilimiz Haliliye ilçesinde çekilen ve sosyal medyada kiracı ve ev sahibi kavgası olarak lanse edilen olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Haliliye ilçesinde mülkiyeti Kızılay'a ait apartman dairesinde kiracı olarak oturan vatandaşın kira süresi 20.06.2023 tarihinde dolmuştur. Kiracı, bu tarihte evi tahliye edeceğini de Kızılay yöneticilerine taahhüt etmiştir. Kızılay'ın kendisinden evi tahliye etmesi istendiğinde, apartmanda ikamet eden diğer sakinlerin 'Buraya Kızılay taşındığında bizim huzurumuz bozulur' diyerek kiracıya evden çıkmaması konusunda telkinde bulunmuşlardır. Kızılay yetkilileri ile apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştır. Olay polis karakoluna intikal etmiş olup, taraflar karakolda uzlaşarak birbirlerinden şikayetçi olmamışlardır."