Kızılay 154'üncü yaşını kutladı - Haberler

Kızılay 154'üncü kuruluş yıldönümünü açılan bir sergiyle kutladı. Bu akpsamda kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihinden bu yana Türkiye'de ve dünyada bünyesindeki fotoğraf sanatçılarının tanıklıklarını bir sergiye dönüştürdü.

'Seven Faces of Humanity / İnsanlığın Yedi Yüzü' isimli sergide katılımcıların eserlere temas etmesi ve etkileşimi sağlandı. Açılışına Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katıldığı sergide insan yüzünün detaylarının daha iyi fark edilmesi için büyük ebatlar tercih edildi.

" DÜNYA'DAKİ IZDIRABI DİNDİRMEK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ"

Serginin açılışında konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay'ın dokunarak güldürdüğü acısını dindirdiği umut verdiği yüzler var. Düşüşüne hastalığına şahit olduğu yüzler. Bu yüzlerden yedi tanesini seçtik. Kızılay'ın 154'üncü yılı münasebetiyle bir sergi açılışındayız. Bu fotoğrafları Kızılaycı arkadaşlarımız çekti. Bu arkadaşlarımızın vizörlerinden sizlere ulaşan bu görüntüleri farklı bir sergileme tekniği ile sergilediler. İnsanların gözlerine bakabilmek yüzlerini görebilmek insanların yüzlerindeki ve gözlerindeki derinliği ifadeleri anlamı acıları hissedebilmek için biraz kendini aşmak gerekiyor. Hızlı akan bu zaman da insanın kendi içini bile göremediği bu dünyada bu çağda başkasının yüzüne bakmak başkasının derdini dertlenmek başkasının da var olduğunu onunda kıymetli bir varlık olduğunu görmek gerek. Belki de kazanmamız gereken en önemli meziyet bu. Biz 154 yıldır bildiğimiz işi yapıyoruz. İyilik yapıyoruz. 154 yıldır bu iyilik gemimizin seyrüseferi devam ediyor. Gönüllüleri çalışanları bağışçıları, destekçileri ile beraber. Bundan sonraki serüveninde de sizlerle beraber bu yolculuğa acılı yüzleri güldürmek için Dünya'daki ızdırabı dindirmek için devam edeceğiz. Sergimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık daha sonra Kızılay kurucuları Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Dr. Aziz Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa için anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel