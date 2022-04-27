Afyonkarahisar'da Türk Kızılay'dan 125 çocuğa kıyafet yardımı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesince, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Yakın, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi çocukları yalnız bırakmadıklarını ve kıyafet yardımlarının sürekli devam ettiğini belirtti.

Ramazan Bayramı öncesi Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi 125 çocuğun giydirildiğini aktaran Yakın, "İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor." ifadesini kullandı.