İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu hakim karşısında! Siyasi yasak istenen ilk dava başladı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Kızıl Tilkinin Dron ile İmtihanı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı ovada yiyecek arayan kızıl tilki, drone ile görüntülendi. Havadan yaklaşan drone'i fark eden tilki, tedirginlik yaşayarak sağa sola kaçıştı.

Kızıl tilkinin dron ile imtihanı

Karlı ovada yiyecek ararken görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da karlı ovada avlanan Tilki drone ile görüntülendi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki havadan görüntülendi. Droneyi fark eden tilki arazide sağa sola kaçışırken dorene yaklaştıkça tedirgin oldu. bir süre arazide yiyecek aramaya devam eden kızıl tilki daha sonra gözden kayboldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.