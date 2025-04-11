Kızıl Tilkinin Dron ile İmtihanı

Kızıl tilkinin dron ile imtihanı

Karlı ovada yiyecek ararken görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da karlı ovada avlanan Tilki drone ile görüntülendi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki havadan görüntülendi. Droneyi fark eden tilki arazide sağa sola kaçışırken dorene yaklaştıkça tedirgin oldu. bir süre arazide yiyecek aramaya devam eden kızıl tilki daha sonra gözden kayboldu.