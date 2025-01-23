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Kızıl Tilkilerin Soğuk Kışta Fare Avı

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Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde aç kalan kızıl tilkilerin doğada fare avlanma anları görüntülendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, tilkilerin yiyecek arayışı dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde aç kalan kızıl tilkilerin doğada fare avlanmaları görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanı bulunan bölgede, karla kaplı Hançerli düzü ve Hamamlı köyü çayırlık alanında fare avına çıkan kızıl tilkilerin hareketleri objektife yakalandı.

Selim ilçesinde de yol kenarında karlı arazide tilkiler avlanırken görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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