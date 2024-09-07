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Kızıl tilki piknikçilerin yiyeceklerini çaldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye yakın Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

Piknik yapanlardan Betül Ögel, AA muhabirine, ilk defa yakından bir kızıl tilki gördüğünü belirterek, "Biz burada piknik yapıyorduk, sonra bir anda tilki geldi, biz korkup gittik. Sonra tilki yiyeceklerimizi dağıttı." dedi.

Çocuklardan Esila Sevim de tilkinin yiyecekleri alıp kaçtığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvanlar Sarıkamış Güncel Ekmek Yaşam Doğa kars

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