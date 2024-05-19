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Kızıl şahinler, yamaç paraşütü ve drona saldırdı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında yapılan etkinlikte 2 kızıl şahin, yamaç paraşütü ve drona saldırdı. Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, saldırıların yumurtaları veya civcivleri olduğunu düşündüklerini belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte 2 kızıl şahin, yamaç paraşütü ve drona saldırdı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini gerçekleştirmek için Göktepe'deydik. Buranın sakini olan 2 kızıl şahin her zaman bizimle birlikte uçardı. Sanırım yumurtaları veya civcivleri var ki bugün bayrak törenimizde bize saldırılar yaptılar." diye konuştu.

Ulutaş, etkinliklere yaklaşık 20 sporcunun katıldığını belirterek, "3 single uçan arkadaşımıza, 2 tandem uçuşumuzda ve bir kere de Türk bayrağı açtığımız esnada yine bize geldi, saldırılar yaptı. Bize zarar vermedi ama açıkçası kendisi bizi heyecanlandırdı. İlk defa bu kadar yakınımıza geldi kızıl şahinler." dedi.

Kızıl şahinlerin kendilerini çeken drona da saldırdığını dile getiren Ulutaş, "Çok heyecanlandırdılar bizi. Umarım civcivleri de çıktığı zaman 4-5 tane olurlar ve hep beraber uçmaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karapınar 19 Mayıs Gençlik Konya Spor Spor Güncel Haberler

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