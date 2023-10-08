Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'dan Burdur'a getirilen kızıl geyikler, Salda Gölü çevresindeki ormana salındı. Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen nakil işlemi başarıyla tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Bursa'dan Burdur'a getirilen kızıl geyikler Salda Gölü çevresindeki ormana salınıyor.

DKMP Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 dişi kızıl geyiğin Burdur'a nakledildiği bildirildi.

İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işleminin de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı yarışılarak yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa'dan Burdur'a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur'a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi."