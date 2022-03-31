Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi - Haberler

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Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

AKDAĞMADENİ, YOZGAT (İHA) - Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5.5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyikler, drone ile görüntülendi. Sayıları 15 ila 20 arasında değişen kızıl geyiklerin karla kaplı doğada yiyecek aramaları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Özellikle kış aylarında kızıl geyiklerin yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakılıyor.

Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel

Milli Parklar, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Haberler

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