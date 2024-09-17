Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi Başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyik bırakılacağı belirtildi.

Projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyiklerin belli aralıklarla doğaya salınacağı kaydedildi.

Ormanya'da son 6 yılda 126 kızıl geyiğin dünyaya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen zamanlarda ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a tamamlanması hedefleniyor. Tüm geyiklere çip ve küpe uygulamalarının gerçekleştirildiği hazırlık sürecinde bazılarına GPS takipli tasma takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GPS verileri sayesinde geyiklerin mevsim ve hava şartlarına göre lokasyonlarının tespit edileceği, popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları daha yakından inceleneceği vurgulanarak, Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyiklerin, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla sahada izleneceği belirtildi.

Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak

Kızıl geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve davranışlarını takip etmek amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde türün doğal ortamındaki hareketleri video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nesli azalma eğiliminde olan türler arasında yer alan kızıl geyikler, ekosistem sağlığını korumada kritik rol üstleniyor. Bitki örtüsünü dengede tutarak ormanların sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor ve bitkilerin tohumlarını yayarak tohum dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca kızıl geyikler, ekosistemlerin sağlığını izlemek için önemli bir gösterge tür olarak kabul ediliyor. Bu nedenle popülasyonlarındaki değişiklikler, habitatlarının genel durumu hakkında değerli bilgiler sunuyor."

Açıklamada, projenin bölgedeki ekoturizm potansiyelini de güçlendireceği belirtilerek, "Doğa turizmi parkurlarının 560 kilometrelik bölümünün yer aldığı bölgede foto safari ve yaban hayatı gözlem turları düzenlenerek, turistlere doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı sunulacak. Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak." ifadeleri yer aldı.