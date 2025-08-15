Kızı Tarafından Terk Edilen Kadın, İBB Tarafından Otele Yerleştirildi

Güncelleme:
Avcılar'da, kızı tarafından borçlandırılan ve ev sahibi tarafından sokağa atılan 69 yaşındaki Gülse Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak otele yerleştirildi. Ustaoğlu'nun eşyaları ise emanete alındı.

AVCILAR'da, kızı tarafından borçlandırılıp terk edilen, eşyaları da ev sahibi tarafından sokağa çıkarılan Gülse Ustaoğlu (69), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçici olarak otele yerleştirildi. Ustaoğlu'nun eşyaları ise emanete alındı.

Avcılar'da emekli maaşı ve el işi örgü yaparak geçimini sağlayan Gülse Ustaoğlu, epilepsi hastası kızının ısrarı üzerine Cihangir Mahallesi'ndeki eve taşındı. İddiaya göre; Ustaoğlu'nun kızı, annesinin adına farklı bankalardan kredi çekip taksitleri ödemedi. Emekli maaşı kesilen Gülse Ustaoğlu ile tartışma yaşayan kızı, çocuğunu da alarak evi terk etti. Olayın ardından evinin kirasını ödeyemeyen kadın, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Eşyalarıyla birlikte 17 gün boyunca sokakta kaldığı öğrenilen Ustaoğlu, Avcılar Belediyesi ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Avcılar'da otele yerleştirildi. Ustaoğlu'nun eşyaları ise kamyonete konularak emanete alındı.

'EV SAHİBİ GELDİ, KİLİDİ KIRIP EŞYALARIMI BURAYA ATTI'

Yaşadıklarını anlatan Gülse Ustaoğlu, "Ben el işi yaparak, emekli maaşımı alarak başka bir yerde yaşıyordum. Geçimimi sağlıyordum. Kızım bana telefon açıp, 'anne canım sıkılıyor, yanıma gel' dedi. Kızım da epilepsi hastası, 10 yaşında çocuğu var. Oda sıkıntılar çekmişti, ona da hak veriyorum. Çocuğuna kızdığım için arada tartışma yaşıyorduk. Bir gün çocuğunu da aldı, bana da 'ne yaparsan yap' deyip gitti. Ev sahibi geldi, kilidi kırıp eşyalarımı buraya attı. 17 gündür burada kalıyorum. Bugün geldiler, 'eşyalarınızı depoya alacağız, seni de 10 günlüğüne otele yerleştireceğiz' dediler. Bana bir oda yer verin ben yaşarım dedim" diye konuştu.

'ADINA KREDİ ÇEKİP BORÇLANDIRMIŞ'

Olayı anlatan Cihangir Mahallesi Muhtarı Ergün Çoban, "Ablamız burada kızı ile yaşıyormuş. Kızı, 5 aydır kira vermeyerek annesiyle kavga edip gitmiş. Ev sahibi de evi boşaltıyor ve teyzeyi alt taraftaki boş alana yerleştiriyor. Teyzenin 17 bin lira geliri varmış. Kızı, adına kredi çekip borçlandırmış. Taksitler ödenmediği için maaşı bloke olmuş. Bizde bunun için girişimlere başladık. Kızı, Sakarya'da hala kredi kartlarını kullanıyormuş. Tespit edip, kartlarını iptal ettirdik. Yardım severlerle borcu kapatmak istedik, teyzemiz bizle banka gelmedi. Şimdi belediye bir otele yerleştiriyor. Eşyaları koruma altına alınıyor, gereken şuan da yapılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
