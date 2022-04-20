Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2) - Haberler

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Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2)

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2)

HASTANEDE ÖLDÜHatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkışan Bahar Sarıbaş (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HASTANEDE ÖLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkışan Bahar Sarıbaş (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

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