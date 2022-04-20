Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2)
Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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HASTANEDE ÖLDÜHatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkışan Bahar Sarıbaş (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HASTANEDE ÖLDÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkışan Bahar Sarıbaş (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel