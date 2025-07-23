Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı
Samsun'da, annesiyle yaşadığı tartışma sonucu bıçakla yaralayan Kardelen Muti, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Tartışmanın, annesinin Kardelen'in erkek arkadaşıyla ayrılmasını istemesi üzerine çıktığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.'yi bıçakla 11 yerinden yaralayan kızı Kardelen Muti, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Annesinin, Muti'den erkek arkadaşıyla ayrılmasını isteyince tartışmanın çıktığı belirtildi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel