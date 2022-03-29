Kızgın boğa İspanyol arenasını aratmadı

Bursa'da sahibinin elinden kaçan ve araçlar tarafından kıstırıldığında vatandaşın sopa ile yere vurmasına sinirlenen kızgın boğa, onlarca vatandaşı önüne katınca İspanyol arenasını aratmadı.

Kurban bayramlarında görülmeye alışık olunan kaçan kurbanlık görüntüleri, 3 ay öncesinden Bursa'da cep telefonu kameralarına yansıdı. Sahibinin elinden kaçan boğa, Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Bursa-Ankara yoluna çıktı. Trafiği birbirine katan boğayı yakalamak için sahibinin yanı sıra, jandarma, polis ve belediye ekipleri de seferber oldu. Araçların arasından ilerleyen boğa, kimi zaman yorgunluktan durmak zorunda kaldı.

Araçlar tarafından kıstırılan boğa, bir vatandaşın sopa ile yere vurmasına sinirlendi. Bunun üzerine kızgın boğa, onlarca vatandaşı önüne katınca İspanyol arenasını aratmadı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüleri izleyenler gülmekten kendini alamadı. Kaçanlar dükkanlara sığınırken, boğa bir dükkanın camını kırarak içeri girdi. Dükkandan çıkan boğa, daha sonra yine araçların arasına yöneldi. Gelen geçen araçlara bakınan boğayı yakalamak için ekipler harekete geçtiğinde ise koşmaya başlayan boğa, sokak arasına kaçarak gözden kayboldu.

(Abdullah Uğur - Berktuğ Öncü/ İHA)