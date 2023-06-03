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Kızartma yağı yangına sebep oldu: 1 yaralı

Kızartma yağı yangına sebep oldu: 1 yaralı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızartma yağı mutfakta yangına sebep oldu. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızartma yağı mutfakta yangına sebep oldu. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokakta bulunan 8 katlı apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta kızartma yapıldığı esnada yağın yanması neticesinde yangın çıktı. Ev sahibi yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını söndürdü ve duman tahliyesi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi H.Y. ise ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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