Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)

Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)

ADLİ KONTROLLE SERBESTEskişehir'de, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Abdülmecit B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, Abdülmecit B.'nin parmak iziyle giriş yapılabilen yurda kolayca girmesi öğrenciler ve kadın dernekleri tarafından protesto edildi. Öğrenciler, yurt önünde toplanarak Abdülmecit B.'nin yurt girişinde kız öğrencileri sözlü olarak taciz ettiğini öne sürdü. Ulus Anıtı Meydanı'nda toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri ise yurtta güvenliğin artırılmasını talep ederek basın açıklaması yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Sulh Ceza Hakimliği, Eskişehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title