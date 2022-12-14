Kız Yurdu İçin Bağışlanan Araziyi Satan Deü'ye Bağışçıdan İhtarname: 'Üç Gün İçinde İade Edin'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanmasına rağmen satılan arazinin bağışçısı Ferhan Şahinci’nin oğlu ve tek mirasçısı Erin Şahinci, DEÜ Rektörlüğü'ne ihtarname göndererek arazinin üç gün içinde iadesini istedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'a çağrı yaparak, "Yol yakınken dönün ve geçmişte iade edeceğinize ilişkin imzaladığınız belgenin arkasında durun. Ve bu araziyi gerçek sahiplerine iade edin. Çünkü onlar, oranın yurt yapılmasını istiyorlar" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ne (DEÜ) kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanmasına rağmen satılan arazinin bağışçısı Ferhan Şahinci'nin oğlu ve tek mirasçısı Erin Şahinci, DEÜ Rektörlüğü'ne ihtarname göndererek arazinin üç gün içinde iadesini istedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'a çağrı yaparak, "Yol yakınken dönün ve geçmişte iade edeceğinize ilişkin imzaladığınız belgenin arkasında durun. ve bu araziyi gerçek sahiplerine iade edin. Çünkü onlar, oranın yurt yapılmasını istiyorlar" dedi.

DEÜ'nün sattığı İzmir İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin bağışçısı Ferhan Şahinci'nin oğlu ve tek mirasçısı Erin Şahinci, 13 Aralık 2022'de DEÜ Rektörlüğü'ne ihtarname gönderdi. Arazinin bağış sürecine ve sonraki gelişmelere yer verilen ihtarnamede şöyle denildi:

"SATIŞ, BAĞIŞLAMANIN AMACINA UYGUN DEĞİL"

"Yaklaşık sekiz yıl önce yapılan bağış sözleşmesi gereğini bugüne kadar yerine getirmeyen üniversitenize, müvekkillerden Ferhan Şahinci daha evvel defaatle yurt yapımı konusunda müracaat etmiştir. Müracaatlarından sonuç alamayan müvekkil Ferhan Şahinci, 7.08.2017 tarihinde İzmir Valiliği'ne müracaatla, kız yurdunun yapılması işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yardım talebinde bulunmuştur. Yine sonuç alınamamış ve son olarak 17.05.2019 tarihinde müracaat ederek bağıştan vazgeçtiğini ve taşınmazın kendisine iadesi yönünde işlem istemiştir. Müvekkilin haklı talebine karşılık, Rektörlüğünüz İdari ve Mali İşler Başkanlığı'nca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 40. maddesine istinaden, bağışlanan taşınmazın iadesi kararınızı Valiliğe ve Balçova Tapu Müdürlüğü'ne bildirmiştiniz. Belirtilen konuda işlemler devam ederken müvekkillerden Ferhan Şahinci, 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte ¾ oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilen 02.12.2022 tarihli 'bağışlamanın amacına uygun olmayan' ihalenin iptali gerekmektedir.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren üç iş günü içerisinde tapu devir işlemlerinin ifa edilmesine, aksi takdirde aleyhinizde tapu iptal tescil davası ve sair davalar ikame olunacağı ile mahkeme masrafları ve ücreti vekaletin tarafınıza aidiyetini ihtaren bildiririm."

SERTEL, HOTAR'A SESLENDİ: "İMZANIN ARKASINDA DUR VE İADE ET"

Mirasçı Erin Şahinci'nin DEÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği ihtarname ile ilgili bilgiler veren ve DEÜ Rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar'a çağrı yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

"Ben, buradan Sayın Rektör'e tekrar sesleniyorum. Biz, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni çok seviyoruz. Gençliğimizin en güzel üniversitelerinden biriydi. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül, Türkiye'nin göz bebeğiydi. Ne zaman ki siz o üniversiteye rektör olarak atandınız, o üniversiteyi perişan ettiniz. ve o üniversitedeki bütün öğretim üyelerini huzursuz ettiniz. ve üniversite içerisinde siyaset yaptınız. Liyakati bıraktınız. Kamunun mallarını yok pahasına satma yoluna gittiğiniz gibi şartlı bağışlanan araziyi satarak haksız ve hukuksuz uygulama yaptınız. Yol yakınken dönün ve geçmişte iade edeceğinize ilişkin imzaladığınız belgenin arkasında durun. ve bu araziyi gerçek sahiplerine iade edin. Çünkü onlar, oranın yurt yapılmasını istiyorlar. O nedenle Fatma Seniha Nüket Hotar, hukuksuz ve geçerli olmayan bir ihale gerçekleştirmiştir. Bunun iptali gerekmektedir."

16 MİLYON 600 BİN TL BEDELLE SATILMIŞTI

Rektörlüğünü esi AKP Milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın yaptığı DEÜ'nün kız öğrencilere yurt yapılması şartıyla bağışlanmasına rağmen satışa çıkardığı İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin ihalesini, 16 milyon 600 bin TL'lik bedelle Ahmet Enver Atagül kazanmıştı.