Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sergisi Düzenlendi
Van'ın Başkale ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları eserleri sergileyerek yeteneklerini gösterdi. Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, sergiyi gezerek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Van'ın Başkale ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları eserleri sergiledi.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi spor salonunda sergi düzenlendi.
Sergiye katılan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, stantları gezerek çalışmaları inceledi.
Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Erdoğan, "Bu tür etkinlikler, gençlerimizin özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum." dedi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel