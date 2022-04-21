KIZ MESELESİNDEN ÇIKAN KAVGADA KARDEŞLER VURULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ERZURUM'da, kız meselesinden başlayan kavgada İ.A. tarafından tabancayla vurulan Soner Y. yaşamını yitirirken, ağabeyi Serdar. Y. ise ağır yaralandı.

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y., iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.A., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeşi vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Serdar Y.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İ.A. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel