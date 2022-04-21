KIZ MESELESİNDEN ÇIKAN KAVGADA KARDEŞLER VURULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIZ MESELESİNDEN ÇIKAN KAVGADA KARDEŞLER VURULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ERZURUM'da, kız meselesinden başlayan kavgada İ.A. tarafından tabancayla vurulan Soner Y. yaşamını yitirirken, ağabeyi Serdar. Y. ise ağır yaralandı.

ERZURUM'da, kız meselesinden başlayan kavgada İ.A. tarafından tabancayla vurulan Soner Y. yaşamını yitirirken, ağabeyi Serdar. Y. ise ağır yaralandı.

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y., iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.A., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeşi vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Serdar Y.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İ.A. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title