Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı - Haberler

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Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı

Yalova'da kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Uğur Ender T, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'inci katındaki dairede tadilat işi yapan arkadaşı 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç'ın yanına giderek cam parçasıyla boğazını kesti. Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalanırken ağır yaralanan Karakılıç, Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İkilinin cinayet öncesindeki gece kız meselesi yüzünden kavga ettiği ileri sürüldü.

Bir sonraki gün arkadaşının çalıştığı apartman dairesine giderek boğazını kesti iddia edilen Uğur Ender T, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, cinayet zanlısını tutuklayarak cezaevine gönderdi.

(Erhan Erdoğan/ İHA)

Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı

Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı

Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesen zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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