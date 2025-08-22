Kız Meselesi Nedeniyle Yaşanan Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., kız meselesi yüzünden tartıştığı T.Ü.'yü tabancayla yaraladı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.

BOLU'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Y.Y., kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada T.Ü.'yü tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. ile T.Ü., aralarındaki kız meselesi nedeniyle konuşmak için buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Y.Y., tabancayla T.Ü.'ye ateş etti. T.Ü. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, Y.Y ile arkadaşı U.K. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. T.Ü., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.Y. ile U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y.'nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
