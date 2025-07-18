Kız Meselesi Nedeniyle Cinayet İşleyen Serhat A. Tutuklandı

Kız Meselesi Nedeniyle Cinayet İşleyen Serhat A. Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da Sırrı Can Şimşek'i kız meselesi yüzünden öldüren Serhat A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Üsküdar'da oturan Sırrı Can Şimşek'i (27) kız meselesi yüzünden öldüren Serhat A.(27), 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Kamil Mahallesi, Bağcılar Yokuşu Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Sırrı Can Şimşek evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Sırrı Can Şimşek'in çocukluk arkadaşı Serhat A. tarafından kasığından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada Serhat A.'nın eski kız arkadaşının Sırrı Can Şimşek'le gönül ilişkisi yaşadığını iki eski arkadaşın bu nedenle kavgalı olduklarını belirledi. Şüphelinin bindiği taksinin plakasını takibe alan polis, şüphelinin eski kız arkadaşının evine doğru gittiği belirledi. Bu gelişme üzerine Küçükçekmece'de oturan kızın evinin çevresinde araştırma başlatıldı. Şüpheli eski sevgilisinin evinin bir sokak arkasında dolaşırken olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüpheli Serhat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde 'susma' hakkını kullanan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Serhat A., hakimlikteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 4 ayrılık birden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.