Kız Kulesi'ne ücretsiz ziyaretlerin son gününde yoğun ilgi

Kız Kulesi, ücretsiz ziyaretlerin son gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üsküdar'da, Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi. Kız Kulesi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Özgür KUMANOVALI / KIZ Kulesi'ne ücretsiz ziyaretlerin son gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar'da, Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi.

Kız Kulesi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Ücretsiz ziyaretlerin son gününde, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi bilet satış gişesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülendi. Sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati buldu.

DAHA ÖNCE HİÇ GELMEMİŞTİM YENİ HALİNİ GÖRMEYE GELDİM