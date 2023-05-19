Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu
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İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Salacak sahiline geldi.
Kentin çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar, restorasyonun ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ne gitmek için motorların önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne sahilden 2 motorla ulaşım sağlanıyor.
Kuleyi gezenler, memnuniyetlerini dile getirirken ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istedi.
Kaynak: AA / Güncel