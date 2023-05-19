Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu

Kız Kulesi'nde 19 Mayıs yoğunluğu

Güncel Haberler

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Salacak sahiline geldi.

Kentin çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar, restorasyonun ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ne gitmek için motorların önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne sahilden 2 motorla ulaşım sağlanıyor.

Kuleyi gezenler, memnuniyetlerini dile getirirken ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istedi.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Kız Kulesi İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title