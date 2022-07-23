Kız kardeşler, serinlemek için girdikleri gölde boğuldu

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde piknik yaptıkları alanda serinlemek için göle giren Fatma Taymur (25) ile kız kardeşi Evin Taymur (22), boğuldu.

Olay, Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarındaki gölde meydana geldi. Batman'ın Cudi Mahallesi'nde yaşayan Taymur ailesi, piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyündeki bahçelerine yakın bir noktadaki Ilısu Barajı'ndan gelen suyla oluşan gölün kıyısına gitti. Bir süre sonra Fatma ve Evin Taymur kardeşler serinlemek için suya girdi. Fatma ve Evin Taymur sudan çıkmayınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.