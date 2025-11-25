Kız Kardeşine Tabanca Dayayan Ağabey Gözaltına Alındı

1) KAFEDE KIZ KARDEŞİNİN BAŞINA TABANCA DAYAYIP, ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜREN AĞABEY GÖZALTINDA

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir kafede kız kardeşi Eylül Ö.'nün (18) başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren Murat Ö. (20) gözaltına alındı.

Olay, Girne Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö'nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.