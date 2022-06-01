"Kız Kardeşim Projesi"nin 2022 programı Nevşehir'den başlatıldı - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim Projesi"nin 2022 yılı programı Nevşehir'de başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs salgınının ardından tarım konusunun dünya ve ülke gündeminde olduğunu belirterek, üretim konusunda Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeter konumda olduğunu vurgulayan Gizligider, "Türkiye olarak çok şükür önemli bir tarım ihracatçısı ülke olmamızın ötesinde, biz sadece kendi kendimize yetmiyoruz, civar coğrafyayı da yer yer dünyayı da besliyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke. Tarımsal hasılatta son 20 yılda, bu oranlar sektöre göre zaman zaman farklılık arz eder ama ortalamasını söyleyecek olursak, yaklaşık 6 kat büyümüş bir Türkiye var." diye konuştu.

Vali İnci Sezer Becel ise Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen projenin, kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeyi ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini arttırmayı amaçladığını belirtti.

Devletin çabasının kadınları ekonomik olarak daha da güçlendirmeye yönelik olduğunu ifade eden Becel, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olan şehrimizde çiftçilerimiz, gerek ürün çeşitliliği ve gerekse de tarımsal alanda kullandıkları teknikler ile örnek projelere imza atmıştır. Aslında baktığımızda, bütün tarımsal faaliyetlerin en başında kadınlarımız gelmektedir. Ülkemizin her köşesinde tarımsal üretimin ana üreticisi kadınlarımız olmuştur. Günümüzde artık kadınlarımız ürettikten sonraki aşamada da istenilen oranda söz sahibi olmaya başlamış, üretilen ürünler evde değerlendirilmenin dışında ev ekonomisine katkı sağlamaya dönüşmüştür."

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da "Kız Kardeşim Projesi" ile 7 yılda ülke genelinde 400 binden fazla kadına ulaşıldığını belirtti.

Bir kadın olarak projede yer almaktan gurur duyduğunu aktaran Karaca, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız iş birliği, bizim için büyük önem taşıyor. Biz sadece küçük bir coğrafyada belli başlı şehirlerde değil, tüm Türkiye'de kadınlarımızın katma değer üretip, çok büyük işler başarabileceğine inanıyoruz. İş birliği kapsamında oluşturduğumuz, Kız Kardeşim Eğitim Programı ile tarım sektöründe önemli bir yeri olan kadınlarımıza ulaşıyoruz. Ticari faaliyetlerini bir adım öteye taşımalarına destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, katılımcılar kentteki kadın kooperatiflerince oluşturulan stantları gezerek, üretilen ürünleri inceleyip kadınlarla sohbet etti.