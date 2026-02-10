Haberler

Kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia edip, tartıştığı 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski iş yerini basan ve 4 kişiyi tabancayla yaralayan Ümran Alan tutuklandı. Olayda yaralananların durumu iyi; kurtarılmak için çatıda direnen Alan, özel harekat timleri tarafından yakalandı.

ADANA'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını öne sürüp, eski iş yerini basan ve tartıştığı 4 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan Ümran Alan (26), tutuklandı.

Olay, 7 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran Alan, iddiaya göre dedikodular devam edince yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti. Kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdüğü eski iş arkadaşları ile tartışan Alan, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

ÇATIDA POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polisi fark eden Ümran Alan, teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Alan ekiplere direnince, olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Timlerin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ümran Alan'ın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca da çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim" dediği belirtildi. Ümran Alan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı fena vurdu! Uçak seferleri durdu

Trump'ın ablukası ülkeyi fena vurdu! Uçuşlar yapılamıyor