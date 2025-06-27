Kız İstemeye Giderken Trafiği Kapatan Damat Adayı Gözaltına Alındı

KONYA'da 'kız isteme' merasimine giderken otomobillerle yolu kapatıp meşale yakarak havai fişekler kullanan gruptan damat adayı Mehmet Emin Özarpa'yı (20) gözaltına aldı. Diğer sürücülere ise 15 bin 163'şer lira ceza kesildi.

Olay, 23 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Emin Özarpa, kız isteme merasimi için arkadaşları ve ailesiyle sevgilisinin yaşadığı cadde boyunca yürüdüğü sırada kendilerini takip eden otomobiller caddeyi trafiğe kapadı. Bu sırada çok sayıda meşale ve havai fişek kullanıldı. Zaman zaman yürüyüşü takip eden otomobiller egzoz sesleriyle çevreyi rahatsız etti. Özarpa, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Mehmet Emin Özarpa paylaşımına, "İlk tanıştığımızda sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim" notunu ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Özarpa'yı 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatarak gözaltına aldı. Olay günü caddeyi trafiğe kapatan sürücülere ise 'Taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, 'Kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak' maddelerinden 15 bin 163'şer lira cezai işlem uygulayarak, sürücülerin ehliyetine 60 ceza puanı yazıldı.

Öte yandan, Mehmet Emin Özarpa'nın 'Tehlikeli şerit değiştirme' ve çeşitli trafik suçlarından ehliyetinin daha önce iptal edildiği öğrenildi.