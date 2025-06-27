Kız İsteme Merasiminde Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak

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Konya'da bir kız isteme merasiminde yapılan tehlikeli davranışlar sonucu damat adayı M.E.O. gözaltına alındı. Kalabalık bir grupla yolu kapatan ve meşaleler yakan M.E.O.'ya 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan işlem yapıldı.

Konya'da kız isteme merasiminde genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle damat adayı yakalandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da M.E.O'nun (20) kız istemek için kalabalık grupla yolu kapatıp meşaleler yaktığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda ihbar ve şikayetin iletildiği görüntülere ilişkin gözaltına alınan M.E.O. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Poliste suç kaydının da bulunduğu öğrenilen M.E.O'nun tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan sürücü belgesinin iptal edildiği belirtildi.

Yolu kapatanlardan M.K. ve Ş.Y'ye de "taşıt yolunu engel yaratacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşe engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak"tan 15 bin 163 lira ceza verildi, sürücü belgelerine 60 ceza puanı işlendi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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