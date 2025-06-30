Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Bir Polis Memuru Ağır Yaralandı

Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Bir Polis Memuru Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde yaşanan kavga sırasında ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ile akrabaları da F.K'nın kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.

Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan polis memuru F.K, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis memuru F.K'nın durumunun ağır olduğu, mesai arkadaşlarının kan vermek için hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt

İngiltere ve İsrail arasında 'festivalde slogan' krizi
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye

Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.