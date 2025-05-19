Kız Çocuklarına Butik Çikolata Eğitimi Veriliyor

Kız Çocuklarına Butik Çikolata Eğitimi Veriliyor
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Trabzon'da 'Mesleğim ve Geleceğim Ellerimde Projesi' kapsamında, koruma ve bakım altındaki 12 kız çocuğuna butik çikolata hazırlama eğitimi verilmektedir. Eğitimlerde, çikolata yapımının yanı sıra drama ve satış teknikleri de öğretiliyor.

Trabzon'da "Mesleğim ve Geleceğim Ellerimde Projesi" kapsamında koruma ve bakım altındaki kız çocuklarına yönelik butik çikolata hazırlama eğitimleri veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 15-18 yaş arası 12 kız çocuğuna yönelik kursta 120 saat eğitim verileceği belirtildi.

Akçaabat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Butik Çikolata Hazırlama Eğitimi Programı Usta Öğretici Kifayet Karaağaçlı'nın, kız çocuklarına çikolatanın yapımı ve hazırlanmasıyla ilgili bilgiler verdiği ifade edildi.

Eğitimin ilk gününde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu'nun da kız çocuklarıyla bir araya geldiği belirtilen açıklamada, çocukların, hazırladıkları çikolataları Vali Aziz Yıldırım'a da hediye etmek istedikleri belirtildi.

Öte yandan proje kapsamında kız çocuklarına 16 saat drama ve 8 saat satış teknikleri ile ilgili de eğitim verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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