Kız çocuğuna istismar girişiminde bulunan adamı mahallelinin elinden polis kurtardı

ŞANLIURFA'da, sokakta gördüğü 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker alma bahanesiyle kandırıp metruk eve götürerek cinsel istismar girişiminde bulunan, kendisini fark edip döven mahallelinin elinden polis tarafından alınan M.D. (40), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğleden sonra Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Başka mahalleden gelen M.D., evinin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker alma ve para verme bahanesi ile kandırdı. M.D., bir süre birlikte yürüdüğü kız çocuğunu tek katlı metruk eve götürdü. Bu sırada mahalleli, kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark etti. Kızı kurtaran mahalleli, daha sonra yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı M.D.'yi gözaltına aldı.Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Tedbir amacıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alınan kız çocuğunun ise taburcu edildiği öğrenildi.