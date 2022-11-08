Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın girişinde poşet içerisine yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin binadan atıldığı belirlendi. Soruşturma başlatan polis, bebeğin atılırken canlı olup olmadığını araştırıyor.

Konaklı Mahallesi 19 Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde, sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

ATILIRKEN CANLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.