? PENDİK'te kız arkadaşıyla kavga eden şüpheli evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis evi yaktıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nutuk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışan kişi, bu sırada evi ateşe vererek hızla evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan komşular kurtarıldı. Olay sonrasında kadın gözaltına alınırken, erkek şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Site sakini Yakup Demir, 'Kadınla erkek arasında bir problem var. Zaten önceden de problemleri varmış. Bizim bu aileyi evde tutma nedenimiz engelli bir çocuk olması. Biz daha önce de ikaz ettik. Bu hale geleceğini nerden bilelim. Bu ikinci tartışmaları, polis ilk tartışmada uyardı. Bizden özür dilediler. Bir daha yapmayacağız dediler" şeklinde konuştu. Site yöneticisi Turgay Şentürk, 'Ben site yönetiminin önünde oturuyordum. Kadın ağlayarak çıktı, gitti. Biz kadını getirdik. Şimdi poliste" dedi. Polis olayla ilgili ilgili inceleme başlattı.