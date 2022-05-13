Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 'kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle tartıştığı şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 'kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle tartıştığı şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinde yüzme havuzu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (21) kız arkadaşı ile gezdiğini iddia ettiği E.D.'yi yüzme havuzu çıkışı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, U.Y. ise kaçtı. Polis tarafından yakalanan U.Y., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Muhammer Ay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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