Kız arkadaşını sokakta yaraladı, 'Kıskançlık yüzünden bacaklarına sıktım' dedi BURSA'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'yi (32) tabancayla bacağından vurup kaçan Ömer S. (42) polis tarafından yakalandı. BURSA'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'yi (32) tabancayla bacağından vurup kaçan Ömer S. (42) polis tarafından yakalandı. İfadesinde "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Korkutmak için bacaklarına sıktım" diyen Ömer S. tutuklandı. Olay, pazartesi günü, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'ta meydana geldi. Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. SUÇUNU KABUL ETTİ Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Nevruz İlimdaroğlu Osmangazi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kız arkadaşını sokakta yaraladı, 'Kıskançlık yüzünden bacaklarına sıktım' dedi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.