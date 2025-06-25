Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Eniz Kurtuluş'a Müebbet Hapis

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Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Nazlı Elmas'ı silahla öldüren Eniz Kurtuluş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ceza verdi.

Bayrampaşa'da 19 yaşındaki kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı silahla öldüren tutuklu sanık, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eniz Kurtuluş'u "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, Kurtuluş'a "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 6 yıl hapis ve 120 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Altıntepsi Mahallesi'nde 17 Ocak 2024'te Eniz Kurtuluş, silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (19) ağır yaralamış, genç kız hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerince evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilen Kurtuluş, hastanenin çevresinde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kurtuluş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, ifadesinde 4 mermi isabet eden kız arkadaşını şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kurtuluş'un "kadına karşı kasten öldürme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 150 günden 750 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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