Kız arkadaşını öldürdü, başına ateş ederek intihar etti (2)
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KURTARILAMADIAntalya'da sokakta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i tabancayla başından vurarak öldüren, 300 metre uzaklaştıktan sonra kendi başına da ateş eden Batuhan Canbak, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Antalya'da sokakta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i tabancayla başından vurarak öldüren, 300 metre uzaklaştıktan sonra kendi başına da ateş eden Batuhan Canbak, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Adem AKALAN/ANTALYA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel